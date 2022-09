Diventa ricco con la droga: confiscati villa e appartamento per 400mila euro

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale, emessa dal Tribunale di Brescia su richiesta del Procuratore e del Questore, con la quale è stata disposta la confisca di beni immobili per un valore complessivo di circa 400.000 euro, riconducibili ad un noto pregiudicato bresciano.



I1 provvedimento é stato emesso all'esito di una complessa attività di indagine, svolta dal personale della Divisione Anticrimine della Questura, che ha riguardato il complesso dei beni di proprietà dell'uomo, ritenuti provento di diversi reati contro il patrimonio, ma soprattutto in violazione delle norme sugli stupefacenti, commessi già dalla ?ne degli anni '70.



Il Tribunale ha riconosciuto la pericolosità sociale dello spacciatore, sulla base delle sue attività illecite, grazie alle quali aveva acquistato, intestando i beni a prestanome, due immobili con relativi garage. Risalgono infatti ai primi anni '90 gli acquisti dei beni, nonché le vicende giudiziarie e le relative condanne, a seguito di importanti indagini antidroga nella nostra provincia.



Secondo quanto ritenuto dalla Sezione Misure di Prevenzione, le indagini, avviate nel 2020 dopo l'arresto in carcere per traffico di sostanze stupefacenti, hanno evidenziato la pericolosità del pusher, che – nel corso degli anni – avrebbe avuto una capacità economica sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, utilizzata per acquistare due immobili ed intestarli agli insospettabili familiari. A fronte di una situazione reddituale esigua, aveva infatti la disponibilità di una villetta e di un appartamento, sempre nel Bresciano.



I beni confiscati saranno acquisiti dal patrimonio dello Stato e gestiti dall'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati alle mafie, che le utilizzerà per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, ovvero potrà trasferirli agli enti locali per attività sul territorio.