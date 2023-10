In mezzo alla strada con una lama di 20 centimetri: minaccia un’intera famiglia

Litiga con un uomo, poi estrae un coltello e minaccia il ‘rivale’ e anche la sua famiglia: un passante nota la lama, di circa 20 centimetri, e allerta subito il numero unico per le emergenze. All’arrivo di due volanti, in zona Carmine, l’uomo si era già allontanato ma è stato raggiunto in breve tempo. Disarmarlo non sarebbe stato facile: per fargli gettare a terra il coltello, gli agenti hanno dovuto mostrare il taser.

Solo alla vista della pistola a impulsi elettrici in dotazione alle forze di polizia, che non è stata usata, l’aggressore si è arreso. Bloccato e perquisito dagli agenti, che hanno sequestrato la lama, è stato portato in questura e identificato. Il suo volto non era nuovo alle forze dell’ordine: straniero e irregolare in Italia, è stato denunciato e poi accompagnato presso il Cpr di Potenza, dove sarà trattenuto in attesa del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

È successo nella mattinata di venerdì 6 ottobre in pieno centro cittadino: "L’uomo appariva particolarmente agitato ed è quindi grazie alla prontezza di un passante nel chiamare il numero unico per le emergenze e alla professionalità degli agenti della polizia di che l’escalation violenta è stata interrotta, con un intervento conclusosi in soli dieci minuti", si legge nella nota diramata dalla questura cittadina.