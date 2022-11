Tra un piatto e l’altro serviva cocaina, arrestato ristoratore del centro

Ai clienti, a quanto pare, non serviva solo piatti etnici. Sorpreso (ancora una volta) mentre consegnava una dose di cocaina a un avventore, nei pressi del suo ristorante etnico situato nel quartiere cittadino del Carmine, è finito di nuovo in manette. A quanto pare il ristoratore - già arrestato due volte nel 2018 per spaccio di droga - aveva ricominciato la sua (redditizia) attività parallela.

Gli agenti della polizia locale di Brescia non l’avevano però perso d’occhio e nei giorni scorsi lo hanno pizzicato in flagranza, proprio mentre cedeva la deroga a un cliente, all’angolo tra via Delle Battaglie e Via Capriolo. Per il 48enne di origine senegalese è scattata la perquisizione personale: addosso aveva circa 20 grammi di cocaina. I controlli si sono poi estesi alla sua abitazione: in cantina è stato trovato ben mezzo chilo di droga. Arresto inevitabile (è il terzo in 4 anni): in attesa del processo, per lui si sono aperte le porte del carcere.