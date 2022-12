Fermato in auto con un 'sasso' di cocaina da 50mila euro: ragazzo in manette

Ha incrociato una volante della polizia di stato mentre percorreva via Volta, a Brescia, a bordo di un’Audi A4. Quando si è alzata la paletta, per il ragazzo al volante sono cominciati i guai: il suo volto era già noto agli agenti.

Poi le domane dei poliziotti e le risposte sempre più confuse e contraddittorie del 30enne che hanno fatto aumentare i sospetti e giustificato la perquisizione della macchina. In un vano del baule, oltre a una ruota di scorta, c'era un ‘sasso’ di cocaina pura del peso di circa 210 grammi. Un vero e proprio ‘tesoretto’: tagliata e messa sul mercato, la droga avrebbe infatti potuto fruttare oltre 50mila euro.

Per il ragazzo, di origine albanese ma di casa in città, sono scattate le manette, anche se non aveva precedenti specifici per droga. La misura deve essere ancora convalidata: nelle prossime ore il 30enne si presenterà in tribunale per l’interrogatorio e il giudice deciderà se confermare l’arresto.