Spaccia droga mentre è ai domiciliari: arrestato, sarà ancora ai domiciliari

Spacciatore irriducibile di nuovo nella rete della Polizia Locale. E’ successo a Brescia, nella zona di Via Vittorio Veneto: l’uomo, un 44enne di nazionalità senegalese, era già ai domiciliari per spaccio di droga, ed è stato colto in flagranza di reato mentre proseguiva la sua attività illecita.

Marijuana e cocaina

Gli appostamenti della Polizia Locale hanno permesso di verificare le sue uscite (vietate) di casa, oltre alla vendita di marijuana (a una donna) e di cocaina a un altro cliente. Al momento del blitz è stato trovato in possesso di 6 buste di cocaina e di circa 700 euro in contanti: tutto sequestrato.

Mercoledì mattina è stato processato per direttissima. Arresto convalidato e conferma della misura cautelare già in essere: per lui sono scattati nuovamente gli arresti domiciliari. Resta da vedere se, anche stavolta, continuerà a spacciare droga.