Arrestato 19 volte in 18 anni, la polizia lo sorprende a vendere cocaina in città

Un viso troppo familiare per passare inosservato. Finito in manette ben 19 volte, il pusher è infatti ben noto alle forze dell’ordine che operano in città. A nulla pare siano serviti i periodi trascorsi in carcere negli ultimi 18 anni e nemmeno l’espulsione dall’Italia si è rivelata una misura efficace. Perché il 45enne, di origine marocchina, è tornato nel nostro paese e nella nostra città per continuare a gestire il suo redditizio e illegale business: lo spaccio di droga nel centro di Brescia.

Dal 2002 ad oggi è finito in manette per ben 19 volte, ma tanto non è bastato a fargli cambiare vita. Lo scorso venerdì gli agenti della Polizia Locale di Brescia lo hanno notato in via Capriolo, due giorni più tardi in via Sovera. E lo hanno seguito con attenzione, visti i precedenti, per diverse ore, capendo che era tornato in 'affari' e stava vendendo dosi di cocaina. Documentato anche il modus operandi: il pusher aveva nascosto le dosi nelle intercapedini dei muri, sotto alcuni vasi o nei contatori, le estraeva solo per soddisfare le richieste dei clienti che lo avvicinavano.

Per lui è finita come sempre: dopo avergli sequestrato alcune dosi e 400 euro, gli agenti lo hanno arrestato, per la 20esima volta. Ma è già tornato libero: il giudice ha riposto il divieto di dimora a Brescia.