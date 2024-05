Nella cabina del tir 174 chili di cocaina: camionista in manette

Seguito, a debita distanza, dalla guardia di finanza di Brescia, mentre percorreva l’autostrada A21. Un camion sospetto che è poi stato perquisito quando si è fermato in un’area di sosta nei pressi di Piacenza. All'interno della cabina del tir, i militari delle Fiamme Gialle di Brescia hanno scovato una montagna di droga: ben 174 chili di cocaina.

E per il conducente - un 40enne di origine rumena residente a Vigonovo (Venezia) e titolare di una ditta di autotrasporti - sono scattate le manette in flagranza di reato. L’accusa è di traffico di sostanze di stupefacenti. A dare notizia del maxi sequestro effettuato, nella giornata di giovedì 16 maggio, dalla guardia di finanza è il quotidiano Bresciaoggi.

Il camionista avrebbe pure provato a liberarsi di alcuni panetti di polvere bianca, ma è stato visto e bloccato dai militari che lo tenevano d’occhio da ore. Stando a quanto il 40enne ha poi raccontato al gip, durante l’udienza di convalida, il suo viaggio con una montagna di cocaina a bordo era cominciato a Barcellona. Non si conosce però la destinazione finale: per lui si sono aperte le porte del carcere, ma le indagini proseguono per ricostruire la rete di spaccio