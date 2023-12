Lo spacciatore dei record: in 30 anni è già stato arrestato 29 volte

Nella lunga “carriera” da spacciatore - da decenni è un volto noto del Carmine - è stato arrestato ben 29 volte: l’ultima qualche giorno fa quando la polizia locale lo ha atteso nell’androne del palazzo in cui vive. Alla vista degli agenti, il 48enne nordafricano avrebbe dato di matto, prendendo a testate il muro, come racconta il quotidiano Bresciaoggi.

Accompagnato in caserma e perquisito: addosso aveva solo un telefono e 170 euro. Nel suo appartamento, poi perquisito, sono stati trovati oltre 3000 euro in banconote e dalle mutande è spuntato un sasso di cocaina del peso di 8, 6 grammi. E per il 48enne, per la 29esima volta, sono scattate le manette. Il procedimento per direttissima si è svolto nella mattinata di sabato 2 dicembre: l’avvocato difensore del 48enne aveva chiesto i domiciliari con il braccialetto elettronico, ma il giudice ha disposto la detenzione in carcere.