Trovato morto al parco pubblico: il dramma di Isaac, ucciso dal freddo

Quando i soccorsi sono arrivati, per lui ormai non c'era più nulla da fare. Isaac Oppongo, 54enne di nazionalità ghanese, è morto dopo aver passato la nottata all'addiaccio sotto la struttura dei concerti del parco Tarello di via Cefalonia, a sud della stazione ferroviaria cittadina.

Il 54enne, senza fissa dimora, è stato presumibilmente stroncato dalle temperature sotto lo zero che si sono registrate nella notte. A far scattare l'allarme, nella prima mattinata di sabato, è stato un altro clochard che dormiva accanto alla vittima. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti della Questura cittadina.