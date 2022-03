Ragazzi si prendono a pugni in strada: scene da Far West fuori dalla disco

Un furibondo litigio, scoppiato per ragioni da chiarire, è poi sfociato in una scazzottata in mezzo alla strada. È la cronaca minima di quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì, nei pressi della discoteca Circus Beat Club di via Dalmazia a Brescia.

Due i ragazzi protagonisti del regolamento di conti in stile Far West: se le sono date di santa ragione, tanto da attirare l’attenzione di qualche passante che - allarmato - ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto in pochi minuti sono arrivate una Volante della polizia di Stato e un’ambulanza.

Ad avere la peggio è stato un 21enne: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato portato all’ospedale - alla clinica Poliambulnaza - per gli accertamenti del caso. Per lui pare comunque nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde e dimesso dopo poche ore. Le ferite guariranno in pochi giorni.