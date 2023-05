In bici per solidarietà, ma sbagliano strada e finiscono in A4

Partiti da Trento in sella alle loro bici, nella mattinata di sabato 20 maggio, avrebbero dovuto raggiungere piazza Arnaldo a Brescia nel tardo pomeriggio. Ma la 'biciclettata' - organizzata per raccogliere fondi e sostenere la donazione del sangue - per 4 volontari dell’Avis si è interrotta al casello di Brescia Sud dell’autostrada A4, dove ad attenderli c'era una pattuglia dei carabinieri.



Come riporta il Giornale di Brescia, i quattro hanno sbagliato strada a Desenzano: hanno infilato la Tangenziale Sud e hanno pedalato lungo la trafficata e pericolosa arteria arrivando fino al casello di Brescia Sud. La loro presenza non è però passata inosservata: tantissimi automobilisti hanno segnalato i ciclisti e per fermarli, all’imbocco dell’autostrada A4, sono intervenuti i carabinieri.

Una disavventura a lieto fine, per fortuna: i 4 sono stati accompagnati, in auto, in piazza Arnaldo. Dopo una notte di riposo, nella mattinata di domenica, sono partiti per la seconda e ultima tappa che li porterà a Bergamo. L’iniziativa “Amici in bici” è stata organizzata dall’Avis di Trento, con la collaborazione della sezione trentina Lilt (lega italiana per la lotta contro il tumore).