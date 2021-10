Brescia: troppe risse, la Questura chiude il Vinile 45

Il Questore della provincia di Brescia ha disposto la chiusura per 10 giorni del “Vinile 45” di via Abbiati. Il provvedimento è scaturito dopo "ricorrenti episodi di violenza personale e collettiva consumatesi nel corso degli ultimi mesi all'interno dei locali e nelle immediate adiacenze del circolo privato", si legge nel testo del provvedimento.

Gli episodi di violenza avrebbero visto protagonisti, in veste di aggressori e di vittime, non solo i frequentatori (in qualche circostanza rimasti feriti gravemente) ma finanche gli stessi buttafuori arruolati per garantire la sicurezza del locale.

"Al fine di scongiurare nuovi episodi violenti", si legge ancora nel provvedimento, il Questore Giovanni Signer ha disposto la sospensione dell'attività per 10 giorni a partire dalla scorso 23 ottobre.