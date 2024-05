Parcheggiano in strada, ritrovano i finestrini rotti e le auto svaligiate

Finestrini rotti e auto svaligiate. Un copione che si ripete senza sosta a Chiesanuova, quartiere della zona Ovest di Brescia. Qui i risvegli dei residenti sono molto spesso amarissimi e anche negli ultimi giorni sono diverse le auto che sono state vandalizzate. Sempre lo stesso schema: finestrini spaccati nella speranza di arraffare qualcosa dall’abitacolo. Raid che la maggior parte delle volte si concludono con bottini magrissimi: un paio di occhiali da sole, le monetine per il carrello della spesa. Ma restano i finestrini da sostituire e le vittime dei furti devono sborsare centinaia di euro.

Gli ultimi episodi, nella notte tra giovedì e venerdì, in via Ancona e Via Piacenza dopo che, poche ore prima, un uomo era stato visto aggirarsi con fare sospetto nel quartiere. Immediata anche la chiamata ai carabinieri che però, una volta arrivati sul posto, non hanno trovato nessuno.

La scorsa settimana si erano verificati altri furti a bordo delle macchine in sosta in via Bergamo, Via Napoli e via Bologna: le segnalazioni, corredate dalle foto, si susseguono sui social, così ome le denunce. Ladri scatenati e residenti esasperati. "Decine e decine di auto vandalizzate: non è una cosa normale", si legge sulla pagina Facebook del quartiere. E, ancora: "Ci sono vetri in ogni via del quartiere: nessun posto è sicuro per chi non ha il garage".