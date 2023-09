Spray al peperoncino a scuola: due ragazzi in ospedale

Ancora momenti di apprensione in una scuola della città per colpa di uno spray urticante spruzzato in classe, durante le lezioni. Dopo il doppio allarme di mercoledì 27 settembre (prima al liceo Foppa di via Cremona, poi in un bar del Carmine) i vigili del fuoco e le volanti della polizia sono intervenute al centro di formazione professionale Francesco Lonati di via Nicolò Tommaseo.

Tutto è accaduto poco dopo le 11 di oggi (venerdì 28 settembre): un alunno avrebbe estratto una bomboletta di spray irritante per poi azionarla. Diversi compagni avrebbero accusato un forte bruciore agli occhi e alle prime vie respiratorie ed è scattato l'allarme. Come prevede il protocollo, gli studenti sono stati fatti uscire dall’aula, in attesa dell'intervento dei pompieri.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze: due ragazzi sarebbero rimasti lievemente intossicati e sono stati accompagnati in ospedale, al Civile, per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Lo spray non sarebbe stato usato per legittima difesa, come prevede la legge, ma si sarebbe trattato di uno scherzo (l'ennesimo) di cattivo gusto.