Precipita dal cavalcavia: donna portata d'urgenza in ospedale

Sono gravi le condizioni della donna di 52 anni che nel primissimo pomeriggio di lunedì - erano circa le 13 - è precipitata dal cavalcavia Kennedy a Brescia. Un volo di oltre 6 metri che le ha procurato lesioni importanti, soprattutto alle gambe: è stata soccorsa dall'automedica e poi trasferita d'urgenza in ospedale da un'ambulanza della Croce Bianca, ricoverata in codice rosso al Civile.

L'ipotesi di un gesto volontario

Non si esclude che possa essersi buttata di sotto volontariamente. L'allarme è stato lanciato da passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena: la donna è precipitata sul marciapiede di Via Lattanzio Gambara. La strada è stata parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. I rilievi sono stati affidati a Polizia e Carabinieri. In serata la donna non era ancora stata dichiarata fuori pericolo.