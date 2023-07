Migranti e richiedenti asilo: a Brescia un centro di prima accoglienza

Mentre gli sbarchi sulle coste di Lampedusa proseguono - nella notte tra venerdì e sabato scorsi sono sbarcati 266 migranti a bordo di sette barchini soccorsi da Capitaneria di Porto e Guardia di finanza - la nostra città si prepara per accogliere i richiedenti asilo.

Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, nelle prossime settimane la caserma Randaccio in via lupi di Toscana potrebbe trasformarsi in un centro d'accoglienza dei profughi. Nelle scorse ore la Prefettura avrebbe infatti inviato una circolare al comitato bresciano della Croce Rossa, incaricata di poi di gestire la struttura. Al momento non si sa quante persone l'ex caserma ospiterà e nemmeno quando e se arriveranno i migranti.

Lo scorso marzo all'ex ristorante Corvione di Gambara erano arrivati una trentina di profughi.