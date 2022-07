Trasforma l'ex caserma in un market della droga: arrestato giovane pusher

Si era ricavato un appartamento - dotato di confort e divertimenti - e aveva pure trasformato i locali dell'ex caserma Papa in un attrezzato market della droga. Ma è stato tradito dall'insolito via vai di persone dall'edificio abbandonato situato in via Oberdan, a Brescia, ed è finito in manette. Protagonista della vicenda, raccontata dal Giornale di Brescia, è un 38enne tunisino: dopo l'arresto, è stato trasferito nel carcere di Canton Mombello.

Il blitz dei poliziotti della squadra Volante di Brescia è scattato nella notte tra martedì e mercoledì: il 38enne si era creato un vero proprio appartamento dotato di ogni confort - elettrodomestici, televisione e Playstation - allacciandosi abusivamente alle rete elettrica. Gli agenti hanno anche trovato diverse confezioni di droga - eroina, cocaina e hashish - ma pure roncole, coltelli, pugnali e 700 euro in contanti.