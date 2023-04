Ubriaco fradicio, molesta i passanti e cerca di aggredire i poliziotti

Un 45enne straniero è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, perché – ubriaco fradicio – aveva molestato alcuni passanti nel quartiere Carmine di Brescia.

Il fatto è successo venerdì pomeriggio. A seguito dell'allarme al 112, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno fermato in via delle Battaglie. Riportarlo alla calma è stato impossibile, anzi: l'uomo ha rotto una bottiglia di vetro con l'intento di aggredire gli agenti, ma – visto che barcollava per il troppo alcol – è stata velocemente bloccato.

È stati quindi identificato e denunciato a piede libero, con l'accusa di ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.