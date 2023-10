La "coca" per la movida arriva in monopattino: arrestato

Un appoggio in loco, per la preparazione delle dosi, e un comodo mezzo per la consegna "a domicilio". Un pusher abituale, arcinoto alle forze dell'ordine dall'alto dei sei precedenti arresti, è finito nuovamente nei guai per il solito vizio dello spaccio.

Avviene al Carmine, dove gli agenti della Polizia locale cittadina venerdì sera, 29 settembre, hanno notato un uomo conosciuto, benvestito - con abbigliamento costoso, nonostante fosse senza lavoro - a bordo di un monopattino elettrico. Pedinatolo, lo hanno osservato mentre cedeva dosi di cocaina a un cliente.

Una volta bloccato, durante la perquisizione gli agenti hanno trovato altre cinque dosi di "coca" pronte per essere cedute, e 300 euro in contanti. Si è poi scoperto che il pusher usufruiva dell'appartamento al Carmine di un ex cliente - ora in comunità di recupero - come appoggio laboratorio per il taglio e la preparazione delle dosi.