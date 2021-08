Precipita per 4 metri sotto gli occhi degli amici: paura per un ragazzo

A Brescia, pochi minuti prima della mezzanotte di venerdì, un giovane di 20 anni è rimasto ferito cadendo da circa 4 metri d'altezza dal muro su cui scorre via Pellico, sotto la quale si trovano i locali delle movida del Carmine.

L'incidente è avvenuto in mezzo a decine di testimoni. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il ragazzo fosse seduto sulla balaustra in metallo in compagnia di amici, quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibro, cadendo sulla strada sottostante (via di Porta Pile).

Gli amici del 20enne hanno immediatamente lanciato l'allarme. Per soccorrere il ferito è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca, che lo ha poi portato in ospedale per il ricovero in codice giallo. Non è in pericolo di vita.