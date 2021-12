Botte, minacce e coltellate: per un anno intero in ostaggio del suo aguzzino

Vagava per il Carmine armato di coltello, insultando e minacciando chiunque gli capitasse a tiro: anche un gruppo di ragazzini, che a quanto pare – temendo il peggio – hanno allertato il 112. In pochi minuti sul posto c'era la Polizia Locale, ma dai primi accertamenti è emersa una vicenda a dir poco inquietante: il 65enne su di giri per circa un anno avrebbe tenuto in ostaggio una persona, un uomo di 54 anni, vessandolo con botte, minacce, aggressioni e anche coltellate, pur di appropriarsi dei suoi soldi, della sua casa, della sua vita.

E' quanto scrive Bresciaoggi nel riferire dell'arresto andato in scena lunedì sera a Brescia. Gli agenti della Locale, come detto, erano in realtà intervenuti per la segnalazione di un uomo che dava in escandescenze: il 65enne, invece, era soprattutto l'aguzzino della sua vittima, che avrebbe avvicinato per caso, ormai circa un anno fa, e per tutto questo tempo avrebbe approfittato di lui.

L'ultima aggressione prima dell'arresto

Il 54enne sarebbe stato picchiato anche quella sera: gli agenti lo hanno trovato con varie contusioni e pure una ferita alla testa. In qualche modo è riuscito a far allontanare il suo aggressore, lo ha chiuso fuori dalla porta: per questo il 65enne era agitato, e arrabbiato, armato di coltello e pronto a sfogare la sua rabbia una volta rientrato in casa. Per fortuna non c'è riuscito, grazie al provvidenziale intervento degli agenti.

L'uomo è stato arrestato e già trasferito in carcere. Il suo ostaggio è stato invece accompagnato in ospedale per le cure del caso. Ora proseguono gli accertamenti per ricostruire la vicenda nei minimi dettagli. Stando a quanto ricostruito ad oggi, il 65enne avrebbe approfittato della sua vittima in ogni circostanza: gli avrebbe pure sottratto la tessera del Reddito di cittadinanza, per spendere i suoi soldi.