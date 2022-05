Addio a Carla Acuto, storica farmacista di Brescia

Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo settembre Carla Acuto, storica farmacista di Brescia: si è spenta nei giorni scorsi, circondata dall'affetto dei suoi familiari.

Per decenni ha gestito l'omonima farmacia: situata prima in corso Magenta, nel cuore del centro cittadino, poi in via Del Verrocchio, è diventata un'istituzione per tutti i residenti di San Polo. Un punto di riferimento, soprattutto per gli amanti della medicina omeopatica e della fitoterapia. Lunedì le serrande del negozio sono rimaste abbassate, per esprimere il commosso cordoglio dei dipendenti per la scomparsa della storica titolare.

Carla Acuto è stata tra i medici e i farmacisti promotori dell'omeopatia nella nostra provincia: nell'aprile del 1986 fu tra i fondatori dell'associazione omeopatica bresciana e ricoprì la carica di presidente. Lascia nel dolore i figli Matteo e Gaia, che da alcuni anni portano avanti l'attività di famiglia. Decine di persone, lunedì pomeriggio, hanno partecipato al funerale della storica farmacista bresciana, che si è svolto nella chiesa di Sant'Angela Merici a San Polo. In tanti l'hanno ricordata per l'umanità, la disponibilità e la grande professionalità.