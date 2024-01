Sangue in piazza la notte di Capodanno: accoltellato ragazzo di 18 anni

Botte e sangue la notte di capodanno a Brescia. Per fortuna pochi, anzi pochissimi gli episodi nonostante le migliaia di persone nelle piazze. Ma si segnala in particolare il ferimento di un ragazzo di 18 anni, di origini egiziane, ricoverato in codice giallo al Civile poco dopo la mezzanotte.

Aggredito e accoltellato

Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri: il giovane sarebbe stato aggredito a coltellate da un coetaneo, per motivi ancora in corso di accertamento. Sarebbe stato lo stesso ferito a chiedere aiuto, poi soccorso e trasferito in ospedale: in nottata è stato subito ascoltato dai militari. Avrebbe riferito di non conoscere il ragazzo che l'ha colpito. L'aggressione in Piazza Vittoria, in quel momento piena di gente, non lontano dall'ingresso della metropolitana.

Si cerca di capire il perché della brutale aggressione, che fortunatamente ha comportato solo ferite lievi. La zona è ricca di telecamere: le immagini di videosorveglianza sono già al vaglio degli inquirenti. Ma non si esclude si possa recuperare anche qualche testimonianza. Per ora l'indagine è aperta contro ignoti.