Alcol a fiumi e cassonetti in fiamme: decine di interventi nella notte

Cassonetti incendiati praticamente in ogni angolo della provincia e interventi di soccorso per chi ha esagerato con l'alcol. Come sempre per i vigili del fuoco e i sanitari del 118 la notte di San Silvestro è stata piuttosto impegnativa. Una ventina le uscite dei vigili del fuoco: la maggior parte delle quali per domare piccoli incendi di cassonetti della spazzatura con le fiamme causate probabilmente dal lancio di petardi.

Sul fronte del 118 segnalati una decina di interventi di soccorso per intossicazione etilica con giovani (e non solo) trasportati poi in ospedale o medicati sul posto.

La prima chiamata alla centrale operativa è arrivata molto prima della mezzanotte: verso le 21, un 19enne si è sentito male lungo via Giuseppe Verdi in città. Mezz'ora più tardi un 35enne è stato soccorso a Rovato, in via Ettore Spalenza, per un malessere dovuto al troppo alcol: è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Chiari.

Pochi gli interventi in città, numerosi invece quelli in provincia, di cui due da Lonato dove due ragazzi di 19 e 24 anni sono collassati nei pressi di un locale di via Lavagnone: soccorsi da due ambulanze, sono poi stati ricoverati (in codice giallo e verde) all'ospedale di Desenzano.

Tre anche le chiamate arrivate dalla Valcamonica: due da Ponte di Legno (per una ragazza di 21 anni e un 37enne) e una da Sellero per una donna di 49 anni,

L'ultimo intervento di quella che è stata una notte alcolica (per tanti, troppi ragazzi) e di lavoro per i volontari del 118 alle 6 della mattinata del primo giorno del 2024, in via Leonardo Da Vinci a Brescia.