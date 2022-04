Gamba schiacciata da un muletto: operaio soccorso in codice rosso

Incidente sul lavoro nella prima mattinata di martedì nel centro storico di Brescia. Un operaio di 64 anni, al lavoro nel cantiere per la riqualificazione di via Tosio, sarebbe rimasto schiacciato sotto un muletto usato per il trasporto del materiale, riportando seri traumi ad una gamba.

I soccorsi

L'allarme è scattato poco dopo le 7.30: sul posto sono state inviate un'ambulanza in codice rosso e un'auto medica. Dopo le prime cure, il 64enne - residente in provincia di Lecco - è stato trasferito al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti rispetto a quanto temuto in un primo momento: ha riportato lesioni serie, ma pare che le funzionalità dell'arto non siano state compromesse.



L'esatta dinamica dell'infortunio è al vaglio dei tecnici dello Psal - prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - di Ats.