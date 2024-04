Il padrone lo picchia brutalmente in strada: cane salvato dalla polizia

"Sempre al loro fianco, anche quando i nostri amici a quattro zampe sono vittime di crudeltà umana": così si legge in un comunicato della Questura, in cui viene raccontato quanto accaduto alla cagna Laica, picchiata con violenza dal suo stesso padrone (un giovane bresciano di 24 anni) in Largo Torrelunga a Brescia.

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 24 aprile: il ragazzo avrebbe colpito alla testa l'animale, ripetutamente. La Polizia di Stato è intervenuta velocemente, proteggendo Laica e portandola poi in Questura per garantirle sicurezza e cure necessarie.



Successivamente, è stata affidata al canile sanitario di Brescia, in attesa di una nuova famiglia che l'accolga con amore e rispetto. Il 24enne è stato denunciato per maltrattamento degli animali.