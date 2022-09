Rischia di colpire il viadotto, tir si ferma a pochi metri dal disastro: traffico in tilt

Nella mattinata di oggi, martedì 6 settembre, una bisarca è rimasta bloccata in via Dalmazia, nel quartiere Primo Maggio, dopo essersi fermata mentre viaggiava in direzione sud, prima di urtare il viadotto ferroviario. Per pochi metri non si è rischiato di ripetere quanto successo, a fine agosto, sulla tangenziale ovest.

La strada è rimasta a lungo bloccata, prima che il tir terminasse le manovre per uscire dallo scivolo del sottopasso e tornare indietro. Per aiutare il camionista e occuparsi del traffico (lunghe le code formatesi in pochi minuti), sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Locale. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 10 e, per fortuna, non si segnalano danni o persone ferite.