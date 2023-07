Trovato morto sulle scale di un palazzo: malore fatale dovuto al caldo

Drammatica scoperta nella mattinata di oggi, mercoledì 12 luglio, in via Benedetto Croce a Brescia: poco prima delle 9, è stato trovato il cadavere di un uomo di 47 anni. La vittima era stesa sulle scale esterne di un palazzo, situato a pochi passi dalla sede cittadina della camera di commercio, immobile e priva di vita.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante: inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari arrivati a bordo di un'ambulanza e un'automedica: avrebbero solamente potuto constatare il decesso del 47enne.

La zona è stata transennata e sul posto ci sono i carabinieri, per i rilievi di rito. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza e l’ipotesi più verosimile, per chi indaga, è quella di una morte naturale che, stando ai primi accertamenti effettuati dal medico legale, sarebbe avvenuta nella notte, diverse ore prima del tragico ritrovamento.

L’uomo, che non aveva una dimora fissa, sarebbe stato vittima di un malore forse dovuto alle temperature elevate registrate nella giornata di ieri e nella notte appena trascorsa.