Macabro ritrovamento all'alba: sul marciapiede c'è il cadavere di un uomo

Sono in corso le indagini della polizia di Stato e della Scientifica

Un corpo privo di vita è stato trovato all'alba, verso le 6.30, sul marciapiede di via Milazzo a Brescia, nei pressi di Campo Marte.

La vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni, originario del Senegal. Pare che sul cadavere non ci fossero evidenti segni di violenza e, secondo la polizia di Stato, potrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali. Sembrerebbe che il 50enne si fosse rivolto al pronto soccorso nella giornata di lunedì.

Le indagini sono in corso a 360 gradi e, anche se si propende per una morte dovuta a un malore, nessuna ipotesi viene al momento esclusa. Sul posto anche la Polizia Scientifica.