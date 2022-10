Cadavere di un uomo nel fiume, ritrovamento shock: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 ottobre, nel fiume Mella a Brescia. A fare la macabra scoperta e a dare l'allarme, verso le 15.40, è stata una persona che passeggiava lungo via Simoni. La macchina dei soccorsi si è messa rapida, ma i sanitari - sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica- non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Oltre ai poliziotti del reparto volanti della questura e ai colleghi della scientifica, sul posto ci sono i vigili del fuoco di Brescia, intervenuti con il nucleo specializzato nell'attività fluviale: stanno lavorando da ore per recuperare il corpo senza vita.

Indagini in corso per cercare di ricostruire l'accaduto. Stando alle poche informazioni trapelate, al momento non si escluderebbe nessuna ipotesi: dalla caduta accidentale al gesto estremo. La vittima non è ancora stata identificata.