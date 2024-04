Tragica scoperta: trovato il cadavere di un uomo in un capannone abbandonato

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita in un capannone abbandonato della zona di via Rose, a Brescia. A fare la tragica scoperta, venerdì 19 aprile, alcuni amici che da parecchi giorni non avevano più notizie del 50enne: non si vedeva in giro , non rispondeva alle chiamate, così sono andati a cercarlo tra le mura abbandonate dell’ex fabbrica, a pochi passi della Mella, dove sapevano che aveva trovato un riparo per passare le notti.

Sul posto sono sopraggiunte un’automedica, un'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno però potuto solo constatare il decesso dell'uomo - originario del Senegal - che, secondo i primi accertamenti effettuati, era avvenuto giorni prima.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali: stroncato da un malore o dall’abuso di sostanze stupefacenti. Le prime indagini post mortem avrebbero infatti escluso eventuali responsabilità di terze persone, dato che sul corpo non ci sarebbero evidenti segni di violenza. Ma saranno l’autopsia e gli esami tossicologici, disposti dal magistrato di turno, a fare piena luce sulle cause della morte e a stabilire con esattezza quando il 50enne ha esalato l’ultimo respiro.