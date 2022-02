Tragedia nel parcheggio: uomo trovato morto dentro la sua auto

Tragedia in un parcheggio di via Giuseppe Bertoli a San Polo di Brescia: un uomo di 73 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua auto. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 13.30 da una donna che lavora all’associazione culturale Idea Salute, la cui sede si affaccia proprio sul piazzale dove si è consumato il dramma.

Avrebbe notato l’anziano riverso sul volante della sua utilitaria: non dava segni di vita, così la donna ha allertato la centrale unica per le emergenze. In pochi minuti sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica: purtroppo però i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dalle prime verifiche effettuate dalla polizia locale di Brescia, l’uomo sarebbe morto per cause naturali, forse per un malore improvviso accusato poco dopo essere salito a bordo della sua auto. Verranno comunque svolti ulteriori accertamenti: sarà il magistrato di turno a decidere se restituire la salma ai familiari o se disporre l’autopsia.