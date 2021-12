In auto un manganello e 15 chili di fuochi illegali: rischia fino a 18 mesi di carcere

Fuochi d'artificio e botti illegali. Gli agenti della Polizia di Stato, nel pomeriggio di mercoledì, hanno denunciato un uomo per detenzione di materiali esplodenti senza la relativa licenza e armi illegali: rischia fino a 18 mesi di carcere. Protagonista della vicenda un 50enne: quest’ultimo è stato beccato dagli agenti mentre trasportava in auto senza la prevista licenza circa 15 kg di artifici pirotecnici di Categoria Europea F4, oltre a un manganello in metallo di colore nero lungo circa 65 centimetri.

Riguardo l’utilizzo di materiale pirotecnico la Questura di Brescia precisa che i fuochi d'artificio della categoria Europea F4 sono altamente pericolosi e pertanto possono essere utilizzati esclusivamente da “pirotecnici abilitati”, ovvero coloro risultano possessori di una specifica abilitazione certificata dal Prefetto, previo esame effettuato davanti ad una commissione tecnica.