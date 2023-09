Bomba sui binari: sospesa la circolazione dei treni

Treni sospesi e caos allo scalo merci ferroviario di Brescia a causa del ritrovamento, verso le 13 di oggi (giovedì 28 settembre), di una bomba in prossimità dei binari della linea Milano-Venezia. Si tratterebbe di un ordigno bellico risalente, molto probabilmente, al secondo conflitto mondiale: è stato rinvenuto nello scalo di via Vergnano, durante le operazioni di bonifica.Â

È in corso l’intervento degli artificieri di Cremona: devono effettuare gli accertamenti sull'ordigno per capire se sia ancora carico e occuparsi di un suo possibile trasferimento in un luogo sicuro per poi farlo eventualmente brillare. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici di Trenitalia per effettuare le verifiche necessarie a consentire la ripresa della circolazione ferroviaria. Inevitabili i disagi per chi è in viaggio: i treni dell’alta velocità , gli intercity e i regionali registrano ritardi anche di un’ora e mezza. Â