Stroncato dalla malattia, Giovanni muore a 40 anni: era il papà di due bambini

Due comunità in lutto – quella di Brescia e quella di Bogliaco, frazione di Gargnano – per la scomparsa di Giovanni Bertelè, spentosi prematuramente all'età di 40 anni dopo aver affrontato con coraggio una terribile malattia, che, purtroppo, alla fine non gli ha lasciato scampo, nonostante la lunga lotta dentro e fuori l'ospedale Civile.

"Ci stringiamo a voi in questo momento di profondo dolore", "mari aperti e cieli senza fine ora ti accolgono", "una giovane vita se ne va irreparabilmente, lasciando meravigliose tracce che non lo faranno dimenticare": sono solo alcuni dei tanti messaggi di cordoglio, pubblicati nelle ultime ore da quando si è diffusa la tragica notizia della morte di Giovanni. Giovane e amorevole padre, lascia nel dolore la moglie Federica, i piccoli Enea e Nemo, i genitori e la sorella. Al padre Nino, un messaggio di vicinanza e affetto è stato espresso anche dall'ANPi provinciale di Brescia, che "si stringe, con un grande abbraccio, al dolore di tutta la famiglia".

La camera ardente è stata allestita presso la Domus Salutis di Brescia. Le esequie si terranno in forma laica nella sala del commiato del tempio crematorio di Sant'Eufemia, alle 13 di mercoledì 31 gennaio. Il corteo funebre proseguirà poi verso il cimiero di Bogliaco, dove privatamente avverrà la tumulazione