Bocconi infarciti con ami e veleno: è allarme esche killer

Bastoncini ‘conditi’ con veleno per topi e pure polpette infarcite di ami. Sono le esche killer scovate nelle zone verdi comprese tra via Veneto e via Ludovico Pavoni, a Brescia. L’allarme corre velocissimo sui social, dove sono state anche postate le foto di due bocconi con tanto di amo di ferro all’interno: ritrovamenti che inquietano tanto i proprietari dei cani, quanto i genitori dei bimbi piccoli.

Le esche killer sarebbero ben nascoste tra l’erba e le foglie: quelle con gli ami sono state scovate nella giornata di ieri, mercoledì 6 marzo, da una ragazza che passeggiava in via Veneto con il suo amico a 4 zampe. Per fortuna se n’è accorta prima che il cane fiutasse il boccone potenzialmente letale. Ma c’è già una vittima, purtroppo: nei giorni scorsi un cane avrebbe ingerito dei bastoncini ‘ripieni’ di veleno per topi, mentre si trovava nei giardini situati di fronte alla chiesa di Santa Maria Immacolata (Pavoniana).

Decine i post allarmati che invitano i residenti del quartiere a "prestare la massima attenzione" e a segnalare ritrovamenti sospetti alle forze dell’ordine. La denuncia alle autorità è infatti necessaria affinché partano le operazioni di bonifica e le indagini per risalire ai responsabili: preparare e poi disseminare esche killer contro gli animali è un reato, si rischia la reclusione da un minimo di 4 mesi a un massimo di 2 anni.