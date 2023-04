Esche killer al parco giochi: allarme per cani e gatti (ma anche per i bambini)

Nuovo allarme bocconi avvelenati in città. Dopo il ritrovamento di esche sospette a San Polo e San Polino, anche dal quartiere Primo Maggio viene lanciata la massima allerta: nell’area verde situata tra via Rose di Sotto e via Presolana, sono state avvistate polpette sospette. Sarebbero state trovate proprio a pochi passi dai giochi dei bambini.

Le segnalazioni nelle ultime ore rimbalzano rapide anche su Facebook. Al momento, nessuno sa chi potrebbe essere stato e saranno le analisi di laboratorio a confermare, eventualmente, i sospetti.

La situazione sarà monitorata con attenzione, la zona infatti è molto frequentata anche dai più piccoli, ed è scattata la segnalazione al Comune e agli enti che dovranno bonificare l’area verde.