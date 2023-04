Lite con la moglie, abbandona i 4 figlioletti in strada: il più grande ha solo 3 anni

Quattro fratellini, tra cui due neonati, abbandonati in strada, all'addiaccio. È la scena che si sono trovati di fronte i residenti del quartiere cittadino di Urago Mella che, verso le 4.30 della notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile, sono stati svegliati di soprassalto dai pianti disperati. Una volta aperte le finestre, hanno visto quattro bambini piccoli - il più grande non ha nemmeno tre anni - sul marciapiede: erano soli, terrorizzati e infreddoliti.

Lanciato l'allarme, sul posto sono sopraggiunti in pochissimi istanti i carabinieri del Radiomobile di Brescia, che si sono immediatamente presi di cura dei quattro fratellini: li hanno avvolti nelle coperte e provato a calmarli con carezze e abbracci. Pochi minuti più tardi, per fortuna, sono tornati tra le braccia della loro mamma e poi portati in ospedale, per gli accertamenti del caso. Stanno tutti bene, nonostante avessero trascorso quasi trenta minuti al freddo.

Le indagini degli uomini dell'Arma hanno permesso di ricostruire la vicenda in breve tempo. I quattro fratellini - figli di una giovane coppia italiana residente in Germania - erano stati abbandonati dal padre poco più che ventenne all’esterno di quella che l'uomo credeva fosse l'abitazione dei suoceri, dove da qualche tempo si era stabilita la moglie. Peccato che nel frattempo la donna e i suoi genitori avessero traslocato.



Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane uomo si occupava dei 4 bambini da quando la moglie era rientrata a Brescia. Ma, dovendo tornare anche lui in Italia - pare per assistere il padre malato - aveva portato con sé i piccoli, per poi lasciarsi soli, nel cuore della notte, davanti alla vecchia residenza dei suoceri. Ad informare la donna, con una telefonata, che i suoi figlioletti si trovavano a Brescia, sul marciapiede di una via di Urago Mella, sarebbe stato il suocero. La procura per i minori di Brescia ha affidato i 4 piccoli alla madre, mentre il padre è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di minori.