Follia al supermercato: si taglia le dita di mani e piedi con una cesoia

Follia al supermercato: compra un paio di cesoie e si taglia le dita di mani e piedi. Come scrive Bresciaoggi, è successo sabato alle gallerie Bennet di Via Genova a Brescia: il protagonista è un 50enne bresciano con precedenti problemi di fragilità psichica, poi soccorso e ricoverato in ospedale. Sarebbe stato lui stesso, nei bagni del centro commerciale, ad allertare il 112 e a chiamare aiuto.

Tutto è successo nel pomeriggio. Come detto il 50enne avrebbe comprato le cesoie in negozio e poi si sarebbe diretto nei bagni del superstore. Una volta dentro, si sarebbe chiuso a chiave e avrebbe cominciato ad autolesionarsi, tagliandosi prima quattro dita di una mano e poi anche due dita di un piede. Le avrebbe poi gettate tutte nel water e tirato lo sciacquone.

In un bagno di sangue

Subito dopo, la chiamata al 112: i primi a raggiungerlo il direttore dell'ipermercato e un addetto alla sicurezza. Era già in un bagno di sangue. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, almeno fino all'arrivo dei sanitari: né grida né altro, non si può escludere che l'uomo avesse assunto farmaci o sostanze per lenire il dolore fisico.

Sta di fatto che per fermare l'emorragia è stato trasferito d'urgenza in ospedale: per fortuna stabilizzato, rimane sotto stretta osservazione. Anche dal punto di vista psichiatrico. Proseguono i doverosi accertamenti sulla vicenda, affidati ai carabinieri. Dal suo passato sarebbero emersi episodi di fragilità, ma mai così clamorosi.