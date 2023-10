Risse e liti continue, schiamazzi e urla che impedivano ai residenti di dormire. Negli ultimi mesi gli interventi della polizia in un noto locale di Contrada Pozzo dell'Olmo a Brescia (zona San Faustino) sarebbero stati numerosi e continui, così è scattato il blitz per motivi di sicurezza pubblica.

Un controllo congiunto, avvenuto giovedì 12 ottobre, che ha visto impegnati gli agenti della questura cittadina, ma anche il personale dell'ispettorato del lavoro e di Ats. Un'ispezione approfondita che avrebbe fatto emergere numerose irregolarità e 'illeciti': molti clienti avevano alle spalle precedenti per spaccio, nel bar sono state scovate alcune dosi di cocaina e tre persone sono state denunciate per reati inerenti la droga. Ragioni per cui il questore ha disposto la sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le serrande resteranno abbassate per 20 giorni.

Un provvedimento "necessario a contrastare e interrompere la situazione di pericolosità sociale e di pregiudizio alla sicurezza pubblica, riferita all’esercizio pubblico quale luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose dedite alla consumazione ed allo spaccio di stupefacenti", si legge nel comunicato diramato dalla polizia.Â

Riscontrate anche violazioni amministrative relative all'occupazione del suolo pubblico, alla licenza delle accise per la vendita di alcolici ed al pagamento dei diritti di autore per la musica di sottofondo. Il personale di Ats avrebbe elevato una multa e notificato alcune prescrizioni per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare.