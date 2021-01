Aperitivo dentro il bar: 400 euro di multa per i clienti, chiuso il locale

Durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, una pattuglia della Questura di Brescia ha notato che all'interno del bar Pinocchio di via Cremona, a Brescia, c'erano dei clienti.

Il blitz è scattato verso le 17.30 di martedì: sono stati identificati 2 avventori che stavano consumando alcune bevande all'interno del locale, violando le norme della zona rossa.

Gli agenti della Questura hanno quindi proceduto a sanzionare i 2 clienti, dovranno sborsare 400 ciascuno, ed il titolare. Non solo: è immediatamente scattata la chiusura. Almeno per i prossimi 5 giorni il locale non potrà rialzare la serranda.