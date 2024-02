Bar assaltato a colpi di mazza: i ladri si feriscono con il vetro infranto

Un altro colpo notturno è stato messo a segno in città. Dopo i furti nelle gioiellerie del centro e la rapina a mano armata in via X Giornate, nel mirino dei ladri è finito il bar-tabaccheria Diamond di Viale Piave. Per riuscire ad accedere al locale, i banditi hanno preso a martellate e mazzate la porta a vetri che si affaccia su via Zendrini, creandosi così un piccolo un buco dal quale sono poi passati, procurandosi pure alcune ferite, visto che sul pavimento della tabaccheria sono state ritrovate tracce di sangue.

Una volta fatta irruzione nel bar, i ladri - erano in due - hanno razziato pacchetti di sigarette, ma pure i contanti presenti nella cassa, alcune confezioni di caffè e delle bottiglie di superalcolici. Un colpo messo a segno in pochi minuti, verso le 3.40 della notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, sul quale ora indagano gli agenti della Questura di Brescia. Oltre ai filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso l’assalto, i poliziotti hanno raccolto e campionato le tracce ematiche lasciate nel locale dai banditi.