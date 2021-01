Non aderisce a #ioapro, ma vende alcolici ai ragazzini: multato barista

Il blitz è scattato venerdì pomeriggio, il giorno della protesta di baristi e ristoratori contro il Dpcm, proprio per verificare che all'interno del locale di corso Cavour, in città, non ci fossero clienti intenti a consumare cibo e bevande al bancone o ai tavoli.

A quanto pare il bar non aveva aderito alla protesta #ioapro: nessuna violazione delle misure anti-Covid, ma il titolare è finito comunque nei guai. La ragione? È stato pizzicato, dal personale della Divisione di Polizia amministrativa della Questura di Brescia, mentre somministrava alcolici a tre ragazzini di 16 anni.

E proprio per aver venduto alcolici a minorenni il barista è stato multato: il totale della sanzione è di 333 euro. I tre 16enni sono stati interrogati dai poliziotti, ai quali avrebbero fornito spiegazioni sommarie. Ora dovranno fare i conti con i rispettivi genitori, che sono stati prontamente avvisati dagli agenti in servizio.