Specializzati nei furti e con il pallino della 1000 Miglia: marito, moglie e figlio in carcere

Tutto in famiglia, o quasi: marito, moglie e il figlio di quest’ultima specializzati nelle spaccate e nei furti. Volti noti, notissimi, alla squadra mobile di Brescia erano già finiti nei guai, e in carcere, nel 2018 per avere rubato un'auto storica, una preziosa Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Touring Superleggera del valore di oltre 1 milione di euro, in gara nell’edizione 2017.

E nella giornata di ieri, lunedì 12 giugno, per loro e per un loro conoscente, si sono aperte di nuovo le porte del penitenziario cittadino. Per gli inquirenti farebbero parte di un’associazione a delinquere, specializzata nella commissione di furti e responsabili di numerosi colpi avvenuti tra la provincia di Brescia e quella di Verona tra maggio e giugno del 2022.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è scattata al termine dell’indagine, diretta dalla procura di Brescia e condotta dalla squadra mobile della questura, successiva al colpo al negozio di bici elettriche di Sant’Eufemia. Era il primo maggio del 2022: la banda aveva preso a picconate il muro di uno stabile disabitato per ricavare un varco, infilarsi nell’attività senza far scattare l’allarme, e arraffare bici per un valore di diverse decine di migliaia di euro

Un colpo replicato il 27 maggio in un negozio di materiali edili e rivestimenti delle città: la banda se n’era andata con una cassaforte contenente poco meno di 2000 euro e, ancora, l’8 giugno, in un negozio di sanitari ed arredi di Brescia.

Non solo: durante la passata edizione della Mille Miglia la banda aveva preso di mira i turisti che alloggiavano sul lago di Garda: per gli inquirenti sarebbero colpevoli di almeno quattro furti. Fingendosi parte dello staff della corsa avrebbero pure avuto accesso a un’area riservata, rubando le attrezzature di due fotografi ufficiali della corsa di auto d’epoca.Le manette per loro sono scattate proprio poche ore prima della consueta sfilata di auto d'epoca in viale Venezia per la partenza dell’edizione 2023.