Ricercato per bancarotta e rapina, si nascondeva in città: arrestato

Avrebbe dovuto essere in carcere e invece girava per le strade della nostra città. La sua latitanza è stata interrotta dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia che lo hanno arrestato nei giorni scorsi.

L'uomo, un cittadino italiano di 52 anni, era destinatario di un provvedimento di carcerazione e doveva scontare una pena di più di 4 anni per i reati di bancarotta fraudolenta, rapina e lesioni personali. È stato rintracciato nei giorni scorsi in stazione e per lui si sono aperte le porte del carcere di Brescia