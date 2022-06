Bimba cade dalla finestra, un volo di 5 metri: cos'è successo quella sera?

Intanto, una buona notizia: è ufficialmente fuori pericolo la bimba di appena 1 anno che domenica sera è precipitata da una finestra, al primo piano, in una palazzina di Via Luigi Cadorna a Brescia. Un volo di circa cinque metri a seguito del quale, per lunghi attimi, si era temuto il peggio: era stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Rianimazione pediatrica del Civile. Una lunga notte di apprensione, poi in giornata la notizia che ha tranquillizzato i familiari (anche se la piccola rimane in prognosi riservata).

Le indagini

Certo, non è finita: la Procura come è noto ha aperto un'inchiesta, contro ignoti, per cercare di capire cosa sia veramente successo domenica poco dopo le 20. Le indagini, affidate alla Squadra mobile della Polizia di Stato, non avrebbero comunque ravvisato evidenti responsabilità da parte dei genitori.

Dai rilievi effettuati e dalle testimonianze raccolte, sembra che la piccola si sia arrampicata da sola sulla finestra, per poi sporgersi e precipitare di sotto. Questo in quei pochi attimi in cui era sfuggita al controllo dei genitori. L'ipotesi più accreditata è dunque quella dell'incidente domestico. Ma gli accertamenti proseguono.