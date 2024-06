È morta la bimba di 2 anni investita da un suv nel parcheggio dell'asilo

La più terribile delle notizie alla fine è arrivata: non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni investita – insieme alla nonna di 80 anni – nel parcheggio dell'asilo Little England di via Caduti del Lavoro a Brescia, poco prima delle 16 di oggi (lunedì 3 giugno).

Gli uomini del 118 hanno trovato la piccola già in arresto cardiaco: dopo averla rianimata sul posto, l'hanno portata d'urgenza all'ospedale Civile. Troppo gravi, purtroppo, le lesioni riportate e il suo giovane cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo nel nosocomio. L'80enne è stata trasportata in codice giallo alla clinica Sant’Anna: è sotto shock ma non in pericolo di vita.

La dinamica

Stando a quanto appreso finora, la bambina era nel parcheggio mano nella mano con la sua nonna, quando è stata travolta da un suv Mercedes – guidato da un'altra nonna – che stava manovrando nel piazzale. Per motivi ancora al vaglio della Polizia Locale, l'automobilista non si è accorta della coppia, investendola.

Gli agenti della Locale hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'istituto. La donna al volante del suv rischia ora di essere indagata per omicidio stradale e lesioni.