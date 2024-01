Investita davanti a un bar, bimba portata all'ospedale Civile

Verso le 7.40 di oggi, lunedì 8 gennaio, una bambina di 10 anni è finita in ospedale, dopo essere stata investita lungo via San Zeno a Brescia. L'incidente è avvenuto all'altezza del Bar Lucky; la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti con una pattuglia.

Dopo l'allarme alla centrale operativa del 112, sul posto è sopraggiunta nell'arco di pochi minuti un'ambulanza: l'équipe medica ha subito preso in cura la piccola, che ha riportato lesioni serie ma – per fortuna – non si teme per le sue condizioni. È stata accompagnata al Pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale Civile, dov'è stata ricoverata in codice giallo.