Lavori per la rete elettrica, in mezzo alla strada spuntano due bombe inesplose

Non una ma ben due bombe, probabilmente inesplose e prive di spoletta, nel cantiere per i lavori di sistemazione della rete elettrica in via Badia, a Brescia: il ritrovamento risale a martedì mattina, da parte di alcuni operai di Gs Reti impegnati nel cantiere che stavano scavando sotto l'asfalto.

Armati di escavatore e badile, stavano spostando sassi e terreno, quando si sono trovati tra le mani un oggetto troppo pesante per essere una pietra: si trattava infatti di un ordigno. Poco dopo è stato avvistato anche il secondo e i lavori sono stati immediatamente sospesi.

L'area del ritrovamento è stata delimitata e chiusa al traffico dalla polizia locale: al suo interno due ordigni bellici risalenti agli anni '40 e del peso di circa 8 chili ciascuno.

Dell'accaduto sono state immediatamente informate sia la questura sia la prefettura di Brescia, che hanno coordinato le operazioni. Infine l'arrivo degli artificieri del Decimo Genio guastatori di Cremona che hanno recuperato gli ordigni bellici: sono stati fatti brillare, mercoledì pomeriggio, all'interno del ex polveriera di Mompiano.