Scontro tra auto e lunghe code: tre i feriti, coinvolta una bambina

Si sono vissuti momenti di paura lungo l'autostrada A21, mercoledì pomeriggio verso le 15.20: per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate all'altezza di Bagnolo Mella sulla carreggiata in direzione Brescia.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte in tutto 5 persone: una bambina di 2 anni, due donne di 29 e 56 anni, un 39enne e un 58enne. Due di loro hanno riportato lesioni serie e sono stati trasportati alla Poliambulanza e all'ospedale Civile di Brescia per il ricovero in codice giallo. Sempre al Civile, un terzo ferito è stato portato al pronto soccorso per semplici accertamenti.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere e messo in sicurezza i mezzi incidentati. Lunghe code si sono formate in attesa che la carreggiata venisse liberata: il traffico è tornato alla normalità dopo circa un'ora.